“Fue una situación muy difícil, de mucha incertidumbre, precisamente porque la gente que sí sabemos, sabemos lo que representa un Gran Premio para el país. Es una ventana al mundo para que la gente lo conozca al país, pero desafortunadamente hay gente ignorante que no ve más allá de sus ojos, no ven el futuro, no ven la inversión. Pero gracias a empresarios y organizadores se logró rescatar y renovar el contrato por tres años más, algo de lo que debemos estar muy orgullosos”, dijo el piloto Mario Domínguez en entrevista con Infobae México.