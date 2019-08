"Es un honor y un privilegio hacer hasta 2022 este evento estos son eventos especiales dentro del calendario, hay carreras en todo el mundo pero el de México no tiene comparación, eso se demuestra con los diversos premios que ha ganado, un público que atesoramos, millones de fans por todo el mundo ve la f1 y somos una conexión entre México y el mundo y es un honor trabajar con esta ciudad, quiero agradecer a la doctora Sheinbaum quien no estaríamos aquí de no ser por su iniciativa y su pasión, al igual que Alejandro Soberón, con quien he estado en contacto desde hace años. Lo que hace que este año sea tan especial con la energía y la ciudad es la gente, eso hace que este evento sea tan especial, con emoción esperamos estar en octubre pero también los siguientes años", aseguró el SEO de Liberty Media y F1 Chase Carey.