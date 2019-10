Hugo Creevy, su papá, aportó: "Sinceramente es un momento muy especial para mí y toda la familia, por lo que significa, y por todo lo que Agustín ha tenido que hacer para lograr este récord. Solo él y su grupo más íntimo lo sabe. Desde siempre ha sido muy resiliente y ha encontrado el lado positivo cuando las cosas no le salían bien o cuando le tocó estar lesionado. Con su sacrificio, su humildad y su entrega de siempre salió adelante; y ahora pudo cumplir este sueño que nos llena de orgullo y honor. Para él nada es más importante que la camiseta de Los Pumas, y conseguir este logro lo hace doblemente gratificante. No es solo el jugador que más ha vestido la camiseta, sino también el que más ha capitaneado su selección nacional. En lo personal solo puedo decir que no entra en mí el orgullo que siento y que para mí fue, es y será, en mejor del mundo, no solo como jugador sino como persona, que es lo más importante. Hoy comparto su alegría, y me hace muy feliz. Y ojalá pueda disfrutarlo mucho más dentro de la cancha, con la camiseta que se que lo hace feliz y más le gusta.