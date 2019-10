La derrota ante Inglaterra golpeó duro al plantel de Los Pumas. El resultado por 39-10 en contra no solo sumó una nueva caída en el historial del seleccionado argentino sino que se quedó con la ilusión de clasificarse a los cuartos de final. Sin embargo, el elenco dirigido por Mario Ledesma aún no está muerto del todo, aunque claro no depende de si mismo para conseguir el boleto a la segunda fase del Mundial de Japón.