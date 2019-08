Claro que entre los que pelean por un boleto a Japón hay algunos que cuentan con más posibilidades que otros. De aquellos 47 integrantes que anotó el ex hooker en la lista, hay once que no fueron llamados para ninguno de los cuatro partidos de Los Pumas luego del segundo puesto obtenido por Jaguares en el Rugby Championship. Ellos son Javier Díaz , Santiago García Botta, Juan Pablo Zeiss, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Martín Landajo, Domingo Miotti, Bautista Ezcurra, Santiago González Iglesias y Juan Cruz Mallía.