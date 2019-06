Más allá de esta instancia alcanzada, que representa algo histórico para el rugby local, Pichot quiso dejar en claro que los resultados no deben empañar el proyecto. "Te soy sincero, no era de esperar este resultado. La verdad que no estaba pensado alcanzar una semifinal de Súper Rugby en los primeros cinco años pero tampoco es fundamental que pase. Obviamente ayuda pero en definitiva el año que viene vas a tener que volver a desafiarte. Me parece que esta buenísimo pero hay que tomarlo con mucha humildad y esta palabra es importante. En su momento cuando fui jugador lo dije: 'No ganamos nada'. Esto es un puntapie de inicio para generar otras cosas. El deporte es una busqueda constante del exito, no necesariamente es el exito en si. Pero eso ya es algo más filosófico y que es muy dificil de comprender en un país tan exitista como el nuestro", aseguró.