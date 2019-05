"No obstante, es una realidad que existen lesionados que están volviendo y en función a cómo se recuperen, se va a modificar esa lista o no. Por otro lado, un grupo de los chicos, en especial los más jóvenes, en el momento que empiece el Rugby Championship, van a ir a jugar la First Division de la Currie Cup porque van a necesitar minutos. Les va a servir mucho porque es una competencia de un nivel interesante. Sin embargo, a la hora de elegir a los que vayan a ir al Mundial y ante posibles lesiones, van a ser tenidos en cuenta también", expresó el entrenador.