Pero no tardaron mucho en responder los locales, que empezaron a abrir grietas en la defensa argentina, con muchos mini quiebres y apoyo. Lentjes, Faddes y después Tomkinson anotaron con facilidad, siempre con la llegada de un diez que fue figura, Josh Ioane. En el cierre el try de Coltman con el maul desnudó una pasiva cobertura argentina (26-13). Un resultado holgado cerró el parcial en un trámite que no había marcado tanta diferencia.