Graciela -que se fue a los 26 años de Argentina y que conoció a su marido trabajando en la Clínica Mayo- revela qué fue lo que, a pesar de todas las trabas, hizo que Gaby decidiera quedarse en Argentina: "Me llamaba y me decía: 'Mamá, en el vestuario en Estados Unidos llegás y todas te dicen 'Hola' de lejos. Acá me dan once besos y once abrazos. Yo amo eso. Mi corazón está acá, con esta gente y con estas mujeres".