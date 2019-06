Hoy, Bonsegundo tiene un solo trabajo: futbolista, en el que se destaca con la camiseta de Argentina. "Hoy puedo decir que mi único trabajo, y el que verdaderamente me importa, es el fútbol. Todo lo que hice en años anteriores fue para esto. No me arrepiento de nada de lo que hice. Hoy soy lo que soy y estoy donde quiero gracias a tanto sacrificio", le dijo Florencia a Infobae. Y el fútbol argentino se lo agradece.