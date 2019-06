Hasta los 14 años, la delantera pasó por distintos clubes. Todo dependía de los reglamentos de las ligas infantiles en cada temporada: de si permitían mujeres en los equipos o no. "Mis compañeros siempre me trataron como una más, no había diferencias", recuerda. Sin embargo, con los rivales o con los que miraban desde afuera no era todo tan simple: "A veces les hacía una amague y en la próxima venían a pegarme o los padres les decían a los chicos 'Cómo te puede pasar una mujer', pero yo en ese momento no lo tomaba como un insulto o como discriminación, yo solo iba, jugaba y me divertía".