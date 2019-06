"No sé cómo hice para llegar. Me estiré, toqué la pelota y pegó en el palo. Quizás fue un poquito de suerte, quizás fue un poquito de esfuerzo, pero llegué", explicó Correa a la prensa en la Zona Mixta del Stade Océane de Le Havre. En su rostro, se evidenciaba una mueca que mezclaba alegría por su actuación personal con decepción por la derrota del equipo. "Me voy un poco triste porque no se nos dio en el partido", admitió.