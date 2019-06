"Soñaba con estar en el Mundial y me prometí hacer lo posible para que se cumpliera, pero sabía que estaba difícil. Como el entrenador no me citó para los amistosos que se jugaron afuera, yo pensaba que las chances disminuían cada vez más. Cuando me llamó para la última semana (antes de dar la lista para Francia) no lo podía creer, no me lo esperaba. En ese momento pensaba que ya estaba, que ya tenía el equipo. Enterarme que estaba en la lista de 23 fue una locura, estaba feliz y contenta. Lo primero que hice fue avisarle a mi mamá, que estaba más emocionada que yo", contó con una sonrisa enorme.