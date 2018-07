"Fueron 4 finales las que me tocó perder, 3 seguidas. Es una lástima porque lo intentamos, lo bsucamos. Se terminó para mí la Selección. No es para mí. Era lo que más deseaba y no se me dio, pero ya está". Desgarrado, Messi se marchó de Estados Unidos luego de perder la Copa América Centenario con la cabeza hirviendo y sin energías. Y la actual situación se puede asemejar a aquel momento.