Otro de los que recibió el comentario de Fantino fue el capitán Lionel Messi: "Vos también tenes tu parte de culpa, Messi. Yo no voy a decir que no te merecemos, lo único que falta. Sos un crack del momento, un genio, no mejor queMaradona, pero vení y hacé tu parte. No te digo que vas a ser uno más, pero tenés que dejar de ser el rey absoluto y dejar de manejar todo vos. Te quejaste del avión en el que volvieron de la final de la Copa América de Estados Unidos y te pusieron el avión de los Rolling Stones. Todo tuvieron, decidiste ir a Barcelona, las prácticas, no ir a jugar a Israel. Es momento de que te sumes como uno más", concluyó.