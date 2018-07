Nombró a todos. A su familia, a los hinchas, a los jugadores y a la delegación. Aunque no a todos: omitió hacer referencia al cuerpo técnico y en especial a Jorge Sampaoli. El mensaje no es casual. El Kun ya había manifestado su descontento con la gestión del entrenador cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con declaraciones del técnico en la que identificaba que los jugadores no se habían adaptado al proyecto. Respondió "que diga lo que quiera" y abandonó los micrófonos.