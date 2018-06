Por último, Morla brindó detalles de qué fue lo que le sucedió exactamente a Maradona en el Zenit Arena. "Lo que pasó con Diego fue un tema de presión. Él vive los partidos con mucha intensidad, pero no solo los de fútbol, todos los que tengan relación con la bandera Argentina. Diego hoy no solo está trabajando con Telesur, también está en contacto con Bielorrusia y tiene pendiente una reunión con FIFA por cuestiones de logística. Ayer los médicos le dijeron que descansara, que no se quedara al segundo tiempo, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre. Para Diego la bandera es Doña Tota y nunca la va a dejar sola", concluyó.