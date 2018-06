Pero Obi Mikel, de 31 años, sabe que aquella vez en Krasnodar tuvieron una ventaja para nada sutil. "Un cierto ser humano no estaba jugando", sonríe el 10 de Nigeria y amplía el concepto: "Sin él, definitivamente son menos equipo. No podemos poner toda nuestra atención en Messi, pero él es el hombre que debemos detener. ¿Tenemos que poner a alguien para que lo marque? Tal vez sí, tal vez no, porque cuando hacés eso estás jugando con menos equilibrio".