Álex, cerrajero: “Al ladrón le va a dar igual que tengas metidas las llaves por dentro. Te va a salir más caro”

Un ladrón intentando entrar a una casa. (Freepik)

Dejar las llaves puestas por dentro de la cerradura antes de irse a dormir es una costumbre muy extendida en miles de hogares españoles. Muchas personas creen que este gesto dificulta la entrada de los ladrones y refuerza la seguridad de la vivienda. Sin embargo, un cerrajero catalán ha desmontado esta idea en TikTok y ha lanzado una advertencia contundente: lejos de proteger más la casa, esta práctica puede acabar generando problemas e incluso salir cara.

Álex, profesional del sector de la cerrajería y creador de contenido en redes sociales, ha explicado en uno de sus vídeos por qué dejar la llave puesta en el interior no supone una barrera adicional para los delincuentes. “Hay la falsa creencia de que dejar las llaves puestas le va a suponer al ladrón más dificultad a la hora de entrar. Nada más lejos de la realidad”, asegura.

PUBLICIDAD

El experto sostiene que un ladrón con experiencia podrá acceder igualmente a la vivienda aunque las llaves estén colocadas por dentro de la cerradura. “Al ladrón le va a dar igual que tengas las llaves puestas por detrás, no se lo va a complicar”, afirma. Además, advierte de que la principal perjudicada puede acabar siendo la propia persona que vive en la casa. “Lo único que va a pasar es que a ti te pueda costar más caro porque entonces no puedas entrar en tu casa”, señala.

Llave en una cerradura de una puerta. (Freepik)

Según explica, esta práctica puede provocar situaciones incómodas y costosas, especialmente cuando otro miembro de la familia intenta acceder con su copia de la llave. “Te puedes quedar fuera de tu casa”, comenta. “Poner la llave por dentro solo priva a quien tenga tu misma llave, es decir, familiares o a ti mismo”.

PUBLICIDAD

Qué recomiendan realmente los expertos

Álex insiste en que mantener la llave colocada no supone un refuerzo real de la seguridad. “No estás reforzando realmente la puerta de tu casa”, subraya. A su juicio, el principal problema es que esta costumbre genera “una falsa sensación de seguridad”, haciendo creer a muchas personas que su vivienda está más protegida de lo que realmente está.

Frente a ello, el cerrajero recomienda prestar atención a otros elementos mucho más importantes para evitar robos, como “tu escudo, tu bombín y el cierre de la puerta en general”. Entre las soluciones que propone destaca la instalación de un cilindro de doble embrague, un sistema que permite abrir la puerta desde fuera aunque haya una llave puesta en el interior.

PUBLICIDAD

Una puerta con cerradura. (Freepik)

También recuerda la importancia de cerrar correctamente la puerta al salir de casa o durante la noche. “Si lo que quieres es cerrar bien la puerta, ya lo sabes, dos vueltas a la llave y así estás seguro, pero sácala”, concluye el cerrajero, insistiendo en que retirar la llave después evita problemas y no reduce la seguridad de la vivienda.

Las recomendaciones de Álex coinciden además con los consejos de otros expertos. Desde la Asociación de Profesionales de España de la Cerrajería y Seguridad (APECS) recuerdan la importancia de “cerrar bien la puerta de la vivienda, con dos vueltas de llave”, ya que “no hay mejor cerradura que la que está cerrada con llave”. Los expertos también recomiendan reforzar elementos como el bombín, el escudo protector o los sistemas antibumping para mejorar realmente la seguridad del hogar.

PUBLICIDAD