• "Con el tema de la conducción es muy importante la mirada del futbolista dentro de la cancha para tener en claro qué se va a buscar en cada partido. Muchas veces en charlas se los he preguntado, por ejemplo en la previa del partido amistoso que jugamos con Italia les pedí que me cuenten cada uno de los jugadores cosas de sus compañeros y se hizo una charla compartida desde la conducción más allá de que las decisiones terminaban siendo mías, y en este juego de compartir la metodología de un entrenador que no sea totalmente riguroso he logrado entender lo que pasa con el jugador".