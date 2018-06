"¡Dejá la Play un poquito! Ponela al costado y agarra un Gráfico viejo, cuando la AFA estaba llena de campeones morales. Que no me vengan a decir que los Sanfilippo, los "Charro" Moreno o Rattín, metieron una copa Interamericana. Argentina en el 74 se comió cinco con Holanda. Hay que respetar lo que yo corrí viejo, porque no hice los goles que hice contra Bélgica e Inglaterra porque no me entrené o no fui al frente. Todo lo contrario", argumentó para defender su postura.