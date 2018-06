En declaraciones que recogió el medio Vijesti, el futbolista de 26 años que se desempeña en el Atlético Madrid afirmó: "Mi corazón no puede describir cómo me siento ahora. Esto es realmente especial, juego para mi patria, para mi familia, para mis amigos y para mi gente. Fuimos un mejor equipo, pero aún no hemos hecho nada".