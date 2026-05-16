¡Habló fuerte! El inesperado mensaje de Eugenio Derbez tras el regreso de Aislinn y Mauricio Ochmann

El comediante no descarta una reconciliación. (Instagram)

En las últimas horas, la reacción de Eugenio Derbez a la nueva película de La noticia sobre la reunión de la expareja de su hija Aislinn y su exesposo, el actor Mauricio Ochman, provocó una ola de comentarios en redes sociales.

El anuncio del reencuentro actoral entre ambos generó sorpresa entre la audiencia en México, pues se trata de la primera vez que la expareja colabor tras su separación.

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Eugenio Derbez expresó su sorpresa y recurrió al humor al enterarse de la colaboración entre su hija y Mauricio Ochmann. El comediante reconoció que no se esperaba que Aislinn volviera a compartir créditos con Ochmann después de finalizar su relación sentimental en marzo de 2020.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

¿Una posibilidad para las ex’s de Eugenio?

Hace unos días, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron que participarán juntos en la película “Hasta el fin del mundo”. Este nuevo proyecto marca su primera colaboración en la pantalla grande desde que confirmaron su separación hace cuatro años. La noticia captó la atención tanto de sus admiradores como de la prensa de espectáculos debido a la madurez con la que ambos manejan su relación profesional.

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Frente a la noticia, Eugenio Derbez, creador de “La Familia P.Luche” y padre de Aislinn, reaccionó públicamente. Con su característico sentido del humor, escribió: “¿Qué sigue..? ¿Yo haciendo una película con Victoria?”, en referencia a Victoria Ruffo, su expareja y también reconocida actriz.

La actriz de melodramas se sinceró sobre lo ocurrido hace más de dos décadas con el comediante mexicano. (Archivo)

La noticia también sorprendió al comediante

El comentario de Derbez provocó numerosas reacciones digitales, y usuarios de redes sociales celebraron la espontaneidad y el tono jocoso del actor ante el regreso profesional de su hija y Ochmann.

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Después de su primer comentario, Eugenio Derbez respondió a seguidores desde sus historias de Instagram, donde insistió en que la noticia lo había tomado por sorpresa. Ante la curiosidad de sus fans por conocer su opinión, volvió a bromear, esta vez sobre la posibilidad de colaborar con una de sus exparejas, la diseñadora mexicana Sarah Bustani.

En una de sus respuestas, Derbez comentó: “No sé, ya no sé, me quedé igual que ustedes, ¿qué sigue? Que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani”. El video con sus declaraciones rápidamente se volvió viral y colocó el tema entre los más comentados dentro del mundo del espectáculo mexicano.

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El actor se mostró sorprendido por la reunión entre su hija y el padre de su nieta para esta nueva producción. (TikTok Eugenio Derbez)

Este anuncio no solo generó expectativa en torno a la película, sino también puso en el centro la dinámica y visibilidad pública de la familia Derbez, así como la forma en que manejan situaciones personales y profesionales ante la mirada del público.

La situación refleja el interés constante que despiertan los límites entre lo personal y lo profesional entre las figuras públicas del país. Eugenio Derbez ha mostrado que, lejos de evitar este tipo de temas, los aborda con humor y naturalidad mientras se mantiene la expectativa por el estreno del filme y las próximas reacciones en esta particular dinámica familiar.

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