Olarticoechea todavía no sabe cómo la sacó. "Fue una jugada parecida al primer gol, yo sabía que Barnes encaraba y sacaba el centro, entonces seguí y cuando llegó la bola atiné a zambullirme, con Lineker encima, hice un movimiento apenitas con la nunca, y eso que no tengo mucho cogote. Fue muy difícil, porque era en contra de la jugada. Caímos los dos adentro del arco, sentí que me pegó la pelota, pero no sabía si había entrado o no. Después, jodiendo, la bauticé 'la nuca de Dios', para darme manija. Si metía el gol en contra, todavía me lo estaría reprochando, hubiera vivido amargado hasta ahora. Si me pasó con un penal errado a los 12 años, imaginate un gol en contra en un Mundial", le reconoció a El Gráfico, años después.