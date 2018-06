La escena duró varios minutos. El partido estaba detenido porque los jugadores de Kuwait no sabían qué hacer. El jeque, desde la tribuna y mediante gestos, invitaba a los futbolistas a irse de la cancha. Como la orden no estaba clara y los jugadores no obedecían, decidió bajar al campo de juego y manifestarse de manera más clara. Lo siguiente lo relató el mismo Giresse en un documental de Canal+ de España: "Baja y la Guardia Civil española que estaba en el campo de juego… ¿sabés qué hicieron? Se abren y lo dejan pasar. ¿Por qué lo dejaron pasar? Quizás porque tenía una túnica del emir. Va hacia donde estaba el árbitro porque había escuchado un silbato".