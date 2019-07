Sin embargo, las duras cartas de las referentes que fueron desafectadas cuando se dio a conocer la lista de las que iban a viajar a la capital peruana cayeron como un bidón de nafta en medio de un incendio. "En lo personal no me afectó en nada", se atajó el DT. "Algunas jugadoras se enojaron y pueden declarar lo que quieran. En Argentina vivimos en democracia y hay que respetar la libertad de expresión. Mi vida no pasa por enojarme, porque tengo que ser un conductor equilibrado. Mi teléfono está abierto para todas, no le cierro las puertas a nadie", concluyó.