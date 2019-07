Como su rutina se basa en el exigente entrenamiento que desarrolla en el Cenard (cuando no está compitiendo) y la realización de resúmenes y trabajos prácticos para responder a la demanda curricular, Iona se esfuerza para mantener la amistad con sus ex compañeras del cole. "Hablamos todos los días. Si subo una historia a Instagram, me la responden al toque y yo hago lo mismo. Siempre estamos conectadas. Está buenísimo porque así no me pierdo algo importante de mi vida", reflexionó.