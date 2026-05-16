Peleador colombiano protagonizó uno de los nocauts más rápidos en la historia del boxeo, se desplomó tras un golpe

Edwin Castillo cayó luego de recibir un golpe de su rival - crédito Dazn

El 15 de mayo en Mannheim, Alemania, se llevó a cabo la velada de boxeo que tenía al ucraniano Karen Chukhadzhyan y al irlandés Paddy Donovan como protagonistas de la pelea estelar.

En la cartelera estuvo el colombiano Edwin Castillo, con trece victorias y dos derrotas en su carrera, que buscaba recuperarse de su caída ante el local e invicto Viktor Jurk, que había terminado once de sus compromisos antes de completar todos los rounds.

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Luego de la presentación, los pugilistas se acercaron al centro del ring y fue el alemán el primero en intentar un golpe con su mano izquierda, que impactó entre el rostro y el cuello del cafetero.

Sin tener oportunidad de responder el ataque, Castillo cayó en un costado del ring y con menos de 10 segundos de combate, el árbitro terminó la disputa con victoria por nocaut para Jurk.

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Castillo ha sido derrotado por nocaut en sus últimas tres peleas - crédito @RingsideZone/Instagram

En la transmisión en español de la velada se mostraron preocupados por el boxeador colombiano, que se mantuvo durante varios segundos en la lona. Por fortuna, tras ser atendido por el personal médico, Castillo se levantó y felicitó a su rival luego de que lo declararan ganador.

En las redes sociales de Ringside Zone, promotora del evento, felicitaron al peleador alemán por su actuación contra el colombiano de 26 años. “Increíble nocaut en el primer golpe de Viktor Jurk“, sin embargo, en redes sociales la pelea fue tendencia por los comentarios contra el colombiano.

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Cuestionan legitimidad del combate

El colombiano perdió en menos de 10 segundos en Alemania - crédito Visuales IA

En redes sociales, varios creadores de contenido de boxeo publicaron el video de la derrota del colombiano para cuestionar lo registrado en Alemania y hacer comentarios sobre un posible fraude.

“Le dio en el hombro jajaja El tipo que se llevó la caída tiene a su compadre yendo a la jaula a cobrar su boleto ganador del KO en primera ronda”, “Espero que esos momios lo hagan poder vivir tranquilo el resto de su vida porque no creo que vuelva a boxear” o “Cayó sin ser golpeado, esto tiene que haber dejado muchas dudas en la promotora”, son algunos de los comentarios al respecto.

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Cabe recordar que los casos de amaño o resultados arreglados en el boxeo son seriamente sancionados por las federaciones mundiales, haciendo que los pugilistas involucrados terminen con sanciones de varios años sin poder pelear de manera profesional.

Hasta el momento, el equipo de Edwin Castillo no se ha pronunciado para confirmar el estado de salud del colombiano o referirse a los señalamientos en su contra.

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El colombiano está siendo blanco de críticas en redes sociales - crédito Ringside Zone

Hasta el momento no se tiene claridad de la tarjeta oficial del compromiso que podría ingresar al top de los más rápidos en ser finalizados durante un combate profesional en el mundo. Se presume que la pelea fue terminada entre el segundo cuatro y el segundo diez.

Este es el listado de los nocauts más rápidos de la historia:

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Mike Collins vs. Pat Brownson (1947) – 4 segundos Récord Guinness en torneo Golden Gloves de Minneapolis. Seniesa Estrada vs. Miranda Adkins (2020, profesional femenino) – 7 segundos Récord en boxeo femenino profesional. Phil Williams vs. Brandon Burke (2007) – 10 segundos Récord en boxeo profesional masculino. Jeremy Williams vs. Arthur Weathers (1996) – 10.5 segundos. Zolani Tete vs. Siboniso Gonya (2017, título mundial) – 11 segundos. Este es el nocaut más rápido en una pelea por título mundial. Jimmy Thunder vs. Crawford Grimsley (1997) – 13 segundos Nigel Benn vs. Ian Chantler (1987) – 16 segundos Daniel Jimenez vs. Harald Geier (1994, título mundial) – 17 segundos. Allan Green vs. Jaidon Codrington (2005) – 18 segundos. David Tua vs. John Ruiz (1996) – 19 segundos.