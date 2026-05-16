Colombia

Usuaria de X desató pelea entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por información falsa: “Su campaña tiene bodegas”

Una mujer identificada como Lucía Forero, afín al candidato presidencial, aseguró que la hija de la aspirante tiene como madrina a Angélica Lozano, esposa de la también candidata Claudia López. Emitió un comunicado negando vínculos con la campaña del abogado

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Abelardo de la Espriella contradijo a Paloma Valencia y negó tener bodegas en su campaña - crédito Luisa González/Reuters - Europa Press
Abelardo de la Espriella contradijo a Paloma Valencia y negó tener bodegas en su campaña - crédito Luisa González/Reuters - Europa Press

La candidata presidencial Paloma Valencia criticó la publicación de un montaje elaborado con IA, en el que se le ve acompañada de la aspirante Claudia López, para simbolizar una supuesta alianza política. La usuaria que publicó esa imagen falsa en X también compartió información que falta a la verdad, relacionada con un presunto vínculo entre Amapola Rodríguez, hija de la senadora del Centro Democrático, y Angélica Lozano, congresista y esposa de la exalcaldesa López.

Los nexos de @PalomaValenciaL con @ClaudiaLopez van más allá de lo político, la esposa de Claudia, @AngelicaLozanoC es la madrina de Amapola la hija de Paloma. Siempre han engañado a todos. Son datos y se deben dar. Sigan defendiendo a Palomavinagre y rasgándose las vestiduras”, aseveró la internauta, identificada en redes como Lucía Forero, que en su cuenta de X tiene como portada un afiche de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Una usuaria de X, identificada como Lucía Forero, publicó un montaje hecho con IA de Paloma Valencia y Claudia López que las muestra como aliadas políticas - crédito @Luciaforero221/X
Una usuaria de X, identificada como Lucía Forero, publicó un montaje hecho con IA de Paloma Valencia y Claudia López que las muestra como aliadas políticas - crédito @Luciaforero221/X

La aspirante del Centro Democrático reaccionó, dirigiéndose directamente al contendiente De la Espriella. Aseguró que su campaña tiene “bodegas” encargadas de difundir desinformación sobre ella. “Candidato @ABDELAESPRIELLA y sus bodegas: con mi hija no se metan”, escribió.

El abogado respondió al comentario de Valencia, indicando que no está de acuerdo con la instrumentalización de los niños y niñas en la contienda político-electoral. Asimismo, negó que su campaña cuente con “bodegas”, integradas por personas que tienen como fin impulsar la candidatura sin ningún tipo de criterio ético.

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Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio. A los seguidores y activistas de todas las campañas: los niños son sagrados. Por favor, no los usen en la confrontación política”

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña no tiene bodegas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña no tiene bodegas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La congresista de la derecha respondió a las declaraciones de De la Espriella, asegurando que su crítica no surgió por estar indignada o por tener el “juicio nublado”. Afirmó que actúa con ética y de manera racional y, por eso, considera que su campaña sí está integrada por “bodegas” que, además de afectar su campaña, también impactan negativamente en su familia.

Su campaña claro que tiene bodegas e instrucciones precisas en contra del Presidente Uribe, de su familia y mía. Hemos sido pacientes para no abrirle camino a los que destruyen a Colombia, pero usted empieza a parecerse peligrosamente a ellos”, indicó.

La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de tener bodegas que la atacan - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de tener bodegas que la atacan - crédito @PalomaValenciaL/X

Contario a Valencia, la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, se pronunció en defensa del abogado y candidato presidencial. De acuerdo con su intervención, Abelardo de la Espriella jamás ha hecho publicaciones en redes sociales en las que mencione a los niños ni a la hija de Paloma Valencia.

Pero, según detalló, hay directivos de la campaña de la candidata presidencial que han expresado su rechazo sobre los señalamientos que hizo la usuaria de X, por lo que cree que sus reacciones harían parte de una estrategia de desprestigio contra el profesional.

Me lleva a pensar que esta parece otra de las desafortunadas estrategias de esa campaña para intentar desprestigiar a #Abelardo en un momento donde las cifras confirman que la campaña de #Paloma no lo logró. Seguramente esta jugada también les saldrá muy mal”, señaló.

La representante Lina María Garrido respaldó a Abelardo de la Espriella tras ser señalado de tener bodegas que atacan a Paloma Valencia - crédito @linamariagarri1/X
La representante Lina María Garrido respaldó a Abelardo de la Espriella tras ser señalado de tener bodegas que atacan a Paloma Valencia - crédito @linamariagarri1/X

Usuaria se pronunció ante la polémica que causó su publicación

Lucía Forero, la mujer que desató la pelea entre los candidatos de la derecha, emitió un comunicado luego de que se generara la polémica alrededor de su publicación falsa. Lejos de pronunciarse sobre la desinformación de la que hizo eco, se centró en asegurar que no está vinculada de ninguna manera a la campaña de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la ciudadana, todas sus publicaciones corresponden a opiniones propias, que no están ligadas a ningún movimiento político.

La usuaria Lucía Forero aseguró que no está vinculada a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @Luciaforero221/X
La usuaria Lucía Forero aseguró que no está vinculada a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @Luciaforero221/X

Aclaro que en ningún momento mi intención fue involucrar, atacar o referirme de manera personal a menores de edad ni a miembros de familia desde una perspectiva privada. El propósito de mi publicación fue exclusivamente exponer información de interés público relacionada con relaciones y conexiones entre figuras políticas que considero relevantes para el debate ciudadano”, aseveró.

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