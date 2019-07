Respecto del plantel que estuvo en Francia 2019, a las mencionadas bajas de Banini y Bravo se suman las de Belén Potassa (también marginada por el conflicto con Borrello), Florencia Bonsegundo (decidió no ir al torneo en solidaridad con sus compañeras), Soledad Jaimes (el Santos de Brasil no la cedió), Lorena Benítez (no viajó para quedarse con su familia) y Gabriela Garton (fueron citadas solo dos arqueras).