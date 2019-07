Sin dejar nada librado al azar, para que el sacrificio valga la pena la entrerriana también aplica conceptos del Bilardismo. "Siempre tengo cábalas. Desde que me levanto empiezo con una rutina que no puedo cambiar. Para que te des una idea, no sé cepillarme los dientes con la otra mano", confesó entre risas y detalló: "Si ganamos con una malla, la seguimos usando hasta perder. También tengo lentes que ya no uso porque me traen mala suerte; y en el desayuno siempre tengo que sentarme en la misma silla. No sé por qué, pero me siento más confiada haciendo esos rituales".