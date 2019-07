"Con las redes sociales ahora la gente conoce más a los deportistas, pero antes era sólo a través de la TV", continuó en su análisis, aunque advirtió que su "pico máximo de exposición se dio después de la final de los Juegos Olímpicos de Londres". "Me acuerdo que pasé de 4.000 a 30.000 seguidores en Instagram y se me bloqueó Facebook porque me entraron más de 10.000 solicitudes de amistad en una semana. Cuando volví a Buenos Aires todo el mundo me miraba, fue raro. Nunca me había pasado. Además con Showmatch y Stravaganza eso aumentó", remarcó Molinari.