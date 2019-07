"Lo de hoy fue más extraño que lo del otro día con Brasil. No entiendo el criterio del VAR en esta copa, no lo puedo entender ni creer. Vimos infinidad de veces expulsiones que después van para atrás y terminan en amarilla, que era lo que tendría que haber sucedido hoy. Y, si me apurás, a Leo (Messi) no le tendría que haber sacado nada", comenzó la conferencia de prensa el entrenador de la Selección.