Funciones de cine a 35 pesos en la CDMX: estas son las mejores películas en la cartelera

En este mes de agosto habrá importantes descuentos en el cine para funciones tradicionales, IMAX y 4DX; estas son las fechas y mejores películas en cartelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los fans de las películas tendrán un pretexto más para acudir a las salas de cine en este mes de agosto, cuando inicie la Fiesta Cinépolis, evento en el cual la cadena de cine en México ofrece funciones en diferentes tipos de salas desde 35 pesos.

Esta promoción incluye funciones para salas tradicionales, IMAX, 4DX y Macro XE, aunque cada formato tiene un precio diferente; las funciones son en los últimos días del mes de agosto, y aquí en Infobae México te contamos en qué fechas, qué necesitas y cuáles son las películas en cartelera que podrás ver en descuento.

PUBLICIDAD

Cuándo es la Fiesta Cinépolis y qué se necesita para comprar boletos en 35 pesos

La Fiesta Cinépolis arranca el lunes 24 de agosto del 2026 y termina el viernes 28 del mismo mes, y a diferencia de otras promociones de la cadena de cines, no necesitas tener ningún tipo de membresía para acceder a los precios especiales.

Una empleada de Cinépolis atiende a un cliente en la zona de confitería del cine, entregando una bebida en un vaso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo único que necesitas es acudir directamente al cine y al adquirir tus boletos se cobrará con el descuento aplicado; válido para todos los puntos de venta de Cinépolis: kiosko, taquillas, página web y app, aunque en la compra en línea se aplicará un pequeño cargo por servicio.

¿Cuánto costarán los boletos en la Fiesta Cinépolis?

La promoción que se aplicará durante toda la semana de la Fiesta Cinépolis estará disponible para casi todos los formatos de la cadena, sólo quedando fuera el VIP, que mantendrá sus precios normales.

PUBLICIDAD

Estas son los tipos de salas y los precios que participan en la Fiesta Cinépolis de agosto:

Cinépolis Tradicional: 35 pesos por boleto.

Macro XE: 35 pesos por boleto.

Cinépolis Plus: 35 pesos por boleto.

Cinépolis Junior: 35 pesos por boleto. S

IMAX: 80 pesos por boleto.

4DX: 80 pesos por boleto.

Muchos usuarios le atribuyen el incidente a los restos de comida que quedan en las salas. REUTERS/Priyanshu Singh

Las películas que están en cartelera durante el mes de agosto

Esta promoción de cine es válida para cualquier función que se esté proyectando en cartelera en ese momento, estas son las mejores películas que están actualmente disponibles.

Cartelera Principal:

Spider-Man: Brand New Day (Acción / Aventuras)

La muerte de Robin Hood (Suspenso / Acción)

La Odisea (Drama / Aventura)

PAW Patrol: La DinoPelícula (Animación / Infantil)

Insaciable (Terror)

Minions & monstruos (Animación / Familiar)

Toy Story 5 (Animación)

Pressure (Suspenso)

Spider-Man, interpretado por Tom Holland, se enfrenta a Doctor Octopus con sus brazos mecánicos sobre un terreno cubierto de nieve junto a un vehículo azul dañado.

Las películas que se estrenarán próximamente en agosto

De acuerdo con la página oficial de Cinépolis, estas son las próximas películas que estarán disponibles en su cartelera en el mes de agosto, así como su fecha de estreno.

KATSEYE: Wild Hearts — 12 de agosto de 2026.

La princesa y la flor mágica — 13 de agosto de 2026.

El final de la Calle Oak — 13 de agosto de 2026.

Insaciable — 13 de agosto de 2026.

Loco México Mágico — 13 de agosto de 2026.

Nimrods: Una Comedia de Green Day — 14 de agosto de 2026.

Insidious: Fuera del más allá — 20 de agosto de 2026.

Impacto Mortal — 20 de agosto de 2026.

GHOST: 2 Big To Rig — 26 de agosto de 2026.

Coyote vs. ACME — 27 de agosto de 2026.

Sólo por una noche — 27 de agosto de 2026.

La guerra de los últimos — 27 de agosto de 2026.

Cinépolis ofrecerá funciones relajadas para adultos. (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Las funciones que no estarán disponibles y restricciones de la promoción

La Fiesta Cinépolis no aplica en todas las salas ni se puede combinar con otros beneficios. Las funciones en formato VIP quedan excluidas y conservan sus tarifas habituales, al igual que las de +QueCine, el espacio dedicado a conciertos, eventos especiales y contenidos distintos al cine convencional.

PUBLICIDAD

Cuando una función ya tiene un descuento vigente, el cliente debe elegir entre esa oferta y la Fiesta Cinépolis. Las dos promociones no se acumulan bajo ninguna circunstancia.

+QueCine es la plataforma de Cinépolis para proyectar contenidos alternativos: conciertos, producciones especiales y eventos que no corresponden al catálogo de películas tradicional. Al tratarse de un formato diferenciado, sus funciones mantienen una estructura de precios propia y no participan en la promoción.