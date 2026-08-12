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Trasladan a 376 reclusos de un centro de detención de Buenaventura tras un incendio provocado en un enfrentamiento entre Los Shottas y Los Espartanos

Mientras las autoridades atendían la emergencia por el terremoto del 10 de agosto de 2026, un enfrentamiento entre internos pertenecientes a Los Shottas y Los Espartanos causó la llamarada

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De manera coordinada, desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, se confirmó el despliegue de acciones para garantizar el traslado seguro de 376 personas privadas de la libertad, luego que se registró un incendio en el Centro de Atención Transitorio (CAT) Marte, en Buenaventura, Valle del Cauca.

Según información oficial, la combustión ocurrió mientras las autoridades atendían la emergencia que se generó con el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la mañana del 10 de agosto de 2026.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se coordina el traslado de los más de 370 reclusos que resultaron afectados por el incendio provocado - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se coordina el traslado de los más de 370 reclusos que resultaron afectados por el incendio provocado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle, explicó que el incendio fue causado en medio de un enfrentamiento entre integrantes de los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos. De hecho, reportó que las llamas provocaron daños en aproximadamente el 90% de la infraestructura del establecimiento

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La uniformada agregó que en el centro transitorio permanecían recluidas 376 personas sindicadas al momento del siniestro. Por ende, las autoridades gestionaron el traslado de las personas sindicadas a otros centros penitenciarios del país.

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, aclaró que la custodia y administración del CAT Marte no corresponden al Inpec ni a su cartera, pero el Ministerio se hizo cargo de la coordinación interinstitucional requerida.

El incendio fue provocado por una riña al interior del centro penal - crédito @jatirado/X

“Aunque la custodia y administración del Centro de Atención Transitorio Marte no depende del Inpec ni del Ministerio de Justicia, desde la Cartera hemos coordinado acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca para el traslado seguro de las personas privadas de la libertad”, expresó el funcionario.

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El ministro Cancino sostuvo que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad de la ciudadanía “evitando fugas” y preservar la dignidad de los reclusos, así como brindar la atención médica necesaria para proteger su salud.

“Por razones de seguridad no puedo precisar el procedimiento adelantado, pero sí puedo confirmar que las personas fueron atendidas y que la situación se está resolviendo”, agregó la autoridad.

Ya fueron trasladados los primero 160 reclusos

A través de un comunicado oficial, desde la Gobernación del Valle del Cauca se confirmó el traslado de 160 personas sindicadas, luego del incendio que destruyó el centro de reclusión transitorio y cobró, al menos, cuatro vidas. Según el informe de las autoridades, entre los daños más significativos de las infraestructura está la caída del techo.

De acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro, el incendio dejó otras dos personas gravemente heridas. “Quedó completamente destruida esa cárcel provisional que había en el distrito”, declaró la mandataria.

El incendio se presentó luego del terremoto que sacudió al occidente del país - crédito Xinhua News / Europa Press/Colprensa
El incendio se presentó luego del terremoto que sacudió al occidente del país - crédito Xinhua News / Europa Press/Colprensa

“Por eso hicimos contacto con el señor ministro de Justicia, el doctor Cancino, para que nos pueda apoyar con el Inpec y poder trasladar a todas estas personas que se encuentran en esta cárcel y así de esa manera no generar de pronto algún problema de, de violencia en el municipio de Buenaventura. Él se comprometió y estamos en esa búsqueda, muy colaboradores el Gobierno Nacional, el ministro de Justicia, para poder lograr que podamos trasladar a estas personas”, dijo Toro.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, detalló que en el centro se encontraban también personas señaladas de integrar la banda criminal Los Chiquillos.

El operativo de traslado se realizó bajo un dispositivo de seguridad en el que participaron el Gobierno departamental, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Policía y el Ejército.

Desde la noche del 10 de agosto, día del terremoto, la grave situación es atendida por la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Personería Distrital de Buenaventura y la Defensoría del Pueblo.

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