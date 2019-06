El tema es que después se replegó. Se replegó porque el equipo no tiene el funcionamiento, no tiene el trabajo, no tiene un mediocampo que salga a pelear. Y, además, no encuentra a Messi. Messi está desaparecido en la Copa América. Y sin él como enlace queda expuesto como el segundo tiempo al contraataque. A veces te sale, como en el gol que cometió Lo Celso que aprovechamos el error de Fariñez. A veces no te sale: tres o cuatro ocasiones perdidas por el equipo argentino.