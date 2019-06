Y sabiendo que la mayoría de los muchachos que acompañan a Messi son figuras que se destacan en el exterior, uno dice que la Argentina tiene que ser, sin ninguna duda, finalista. Y no es un atrevimiento. No es un acto de irresponsabilidad, porque los otros, salvo Brasil, puede ser Uruguay, no vienen a competir realmente. Colombia está en un proceso de renovación con un técnico europeo. Paraguay, Ecuador, el propio Chile tienen muchísimas dificultades también en momentos de cambio para conformar los equipos. Los otros ni los contemos. Venezuela, Bolivia, Japón, Qatar… Pueden dar una sorpresa, pero realmente quienes tienen la obligación de jugar la final, el 7 de julio en el Maracaná, son los argentinos y los brasileños. Si no ocurre, ¿que será? Un fracaso, no me gusta utilizar la palabra. Una frustración. Una nueva frustración.