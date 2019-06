¿Clasificándose la Argentina se taparán los errores? De ninguna manera. Este es un proceso que nació muerto y sigue en ese estado. Es un proceso, un proyecto, que no tiene destino. Porque tiene a un presidente de la AFA que no sabe, que no conoce, que contrató a un técnico por un tiempo –vaya a saber si sigue después de la Copa América– contradictorio y este conduce a un grupo de jugadores que realmente no juegan bien.