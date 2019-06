Tras el encuentro, realizó una fuerte autocrítica sobre su rendimiento: "No está siendo mi mejor Copa América ni la que esperaba, pero son partidos que se dan de esa manera. No se puede jugar mucho, es complicado para nosotros que queremos atacar. A la hora de conducir, eludir a un rival. También se te junta mucha gente en el medio en todos los partidos", señaló. Y apuntó contra el estado de los campos de juego: "Todas las canchas son muy malas. No te permiten conducir. Vas conduciendo y parece un conejo, va para cualquier lado. También cuesta para acomodarte para patear. Si bien no favorece al bueno juego, es lo que hay en esta Copa América".