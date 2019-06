A fines del 2015, el futbolista de 32 años había confesado que su decisión de no cantar el himno era también un modo de enfrentar a los que criticaban su postura. "Si no me cambia nada cantarlo o no, es una boludes para mí. Cuando suena me llega; a todos. Pero cada uno lo vive a su manera. Me gusta que suene el himno, me enfría escuchar el del otro. Pero ya te digo: cada uno lo vive a su manera. A mí no me hace falta cantarlo para sentirlo. Los Pumas quizás llora, nosotros no, lo vivimos de otra manera", se confesó en una nota con TyC Sports por entonces.