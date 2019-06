El plan de juego antes y después de ese buen rato no se vio nítido. Se cambiaron cuatro jugadores y él equipo no rindió. En el primer tiempo no pateó al arco. Armani por primera vez fue el arquero determinante de River y atajó una penal en momento de oscuridad. Ocultó su blooper del inicio cuando la paró mal en tres cuartos de cancha y le salvó la ropa a Otamendi después de un penal repleto de ingenuidad. Un jugador de su reputación no puede ir al piso así en el área. Se notó otra vez la falta de un 5 de corte. Almirón lo sacó a pasear a Tucu Pereyra en una carrera impresionante antes el primer gol. Lo Celso repitió el pase intrascendente. Messi fue otra vez el mejor ahuyentando el fantasma del penal contra Islandia.