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Prueban en humanos la primera vacuna del mundo diseñada con Inteligencia Artificial para inmunizar frente a virus de murciélagos

La Universidad de Cambridge ha utilizado la IA para analizar datos genéticos de miles de virus e identificar las partes comunes entre cepas distintas

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Un sanitario vacunando a un paciente (Magnific)
Un sanitario vacunando a un paciente (Magnific)

Científicos de la Universidad de Cambridge han probado por primera vez en humanos una vacuna cuyo componente principal ha sido diseñado íntegramente con Inteligencia Artificial, lo que sienta un precedente en materia de investigación. El objetivo del fármaco es lograr una inmunización capaz de proteger no solo frente a todas las variantes conocidas de coronavirus humanos, sino también frente a virus de murciélago emparentados que podrían saltar a las personas y desencadenar futuras pandemias.

El ensayo en personas ha mostrado que la vacuna de ADN indujo la producción de anticuerpos capaces de reconocer distintos sarbecovirus y que la tecnología fue segura y bien tolerada, según explica para The Conversation Neil Mabbott, Catedrático de Inmunopatología en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

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La lógica del proyecto parte de una limitación conocida de las vacunas convencionales: entrenan al sistema inmunitario para reconocer un virus concreto, pero los virus mutan. Cuando esos cambios se acumulan, la protección pierde eficacia, como ocurre con la vacuna de la gripe, que se actualiza cada año, y con las vacunas frente a la COVID, que se han reformulado varias veces desde 2021.

La vía que ha explorado el equipo de Cambridge consiste en usar la IA para analizar datos genéticos de miles de virus relacionados e identificar las partes que se mantienen estables entre cepas distintas y que, además, tienen menos probabilidades de cambiar con el tiempo. Esas características conservadas son la base para diseñar una vacuna que actúe contra toda una familia viral y no solo contra una variante concreta.

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Producción de vacunas (AdobeStock)
Producción de vacunas (AdobeStock)

Una vacuna que busca patrones compartidos

El equipo ha aplicado ese método a la familia de los sarbecovirus, a la que pertenecen los virus causantes del SARS y del COVID, junto con otros coronavirus animales. En este sentido, la IA rastreó rasgos compartidos que la evolución ha dejado prácticamente intactos y esos elementos se convirtieron en la base de la vacuna.

El preparado no utiliza ARN mensajero, sino ADN. Mabbott explica que las vacunas de ADN suelen ser más estables que las de ARN mensajero, lo que facilita su almacenamiento y transporte, una diferencia especialmente relevante en países con menos recursos y con infraestructuras limitadas de cadena de frío.

La administración también se aparta del formato habitual. En lugar de aguja, la vacuna puede aplicarse con un chorro de líquido a alta presión que atraviesa la piel, un sistema que reduce el dolor y puede facilitar un despliegue a gran escala durante un brote.

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La aspiración de una vacuna de amplio espectro va más allá de los coronavirus, pues este tipo de herramientas podría cambiar la respuesta mundial ante enfermedades infecciosas emergentes al ofrecer una protección mucho más amplia que las vacunas tradicionales y permitir una inmunidad rápida frente a amenazas nuevas o en expansión.

No obstante, los datos del primer ensayo siguen siendo preliminares. Aunque los resultados son alentadores, la respuesta inmunitaria tras la vacunación fue modesta y todavía no está claro cuánto dura la protección ni si harán falta dosis de refuerzo. También serán necesarios estudios de mayor tamaño para determinar si la vacuna previene infecciones o reduce su impacto en condiciones reales. Lo que parece claro es que una vacuna universal aún está a varios años de distancia y cualquier candidato deberá superar ensayos más amplios para demostrar que es seguro, eficaz y capaz de ofrecer una protección duradera.

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