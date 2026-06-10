Bruselas obliga a Meta a abrir WhatsApp a los asistentes de IA de la competencia: estos son los motivos

Logo de Meta (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La Comisión Europea ha obligado este martes de forma cautelar a la multinacional Meta a permitir el acceso gratuito a WhatsApp a servicios de inteligencia artificial desarrollados por compañías de la competencia. Esta medida se mantendrá hasta que finalice la investigación que Bruselas mantiene abierta desde el pasado mes de diciembre por supuesto abuso de posición dominante de la compañía.

Meta dispone de cinco días hábiles para restablecer el acceso gratuito a la interfaz de programación de WhatsApp Business a los servicios rivales de IA bajo los mismos términos y condiciones que regían antes del 15 de octubre de 2025, cuando el acceso de terceros no suponía ningún coste. La obligación se deberá cumplirse durante toda la investigación abierta para determinar si la compañía tecnológica vulnera las normas comunitarias de competencia o, como máximo, durante tres años, hasta junio de 2029.

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El Ejecutivo comunitario justifica la medida en la necesidad de “evitar daños graves e irreparables en la competencia en un mercado creciente a causa de una conducta de Meta que, a simple vista, parece infringir las reglas de la UE”, según el comunicado publicado por la Comisión Europea este martes.

Para dar este paso, Bruselas se ampara en el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) que permite actuar con rapidez si se tienen indicios suficientes de que una de las grandes plataformas digitales, las llamadas “guardianes de acceso”, infringe la ley reguladora europea.

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El asistente de inteligencia artificial es una herramienta que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla del móvil cuando el usuario accede a la aplicación de WhatsApp. Se trata de un botón circular identificado por un ícono azul o con puntos fucsia que da acceso a un chat con la IA. Ese servicio es el que Meta no permite a su competencia ofrecer a los usuarios y por el que la UE ha fijado las medidas cautelares.

Bruselas abrió el pasado mes de diciembre una investigación sobre Meta por abuso de posición dominante después de que la compañía cerrase WhatsApp Business a los servicios de inteligencia artificial desarrollados por sus competidores, despejando el camino a su propio ‘chatbot’, Meta IA.

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En febrero, la Comisión Europea acusó formalmente a la tecnológica estadounidense de levantar barreras de entrada y expansión frente a competidores de su propio servicio Meta IA, integrado en WhatsApp, con el riesgo de “marginar irreparablemente” a proveedores terceros de menor tamaño.

Una mujer camina al lado de una oficina de Meta (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Un mes después, Bruselas decidió ampliar los cargos al considerar también potencialmente ilegal la modificación introducida por la compañía para responder a las primeras objeciones: sustituir la prohibición de acceso por el cobro de una tasa a los rivales.

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Meta se enfrentaría a sanciones si incumple las medidas

La Comisión Europea puede imponer multas a las empresas que, ya sea intencionadamente o por negligencia, incumplan la resolución que ordena la aplicación de medidas cautelares, en este caso, dirigidas a Meta.

La multa no podrá exceder del 10% de la facturación total del ejercicio anterior a la infracción de la empresa. Asimismo, para garantizar el cumplimiento de la resolución, la Comisión podrá imponer sanciones periódicas diarias que no superen el 5% de la facturación diaria media de este mismo periodo.

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No existe un plazo legal para concluir la investigación. Esto dependerá de factores como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas y el ejercicio del derecho de defensa.