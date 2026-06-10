Colombia

Dos mineros murieron tras derrumbe en una mina de carbón de Landázuri, Santander

La emergencia ocurrió en el corregimiento de Plan de Armas y se convirtió en el segundo accidente minero con víctimas fatales reportado en el municipio en menos de siete meses

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Las autoridades adelantan labores de recuperación e investigación para establecer las causas de la emergencia ocurrida en el corregimiento de Plan de Armas. - crédito EFE/Mauricio (referencia)
Las autoridades adelantan labores de recuperación e investigación para establecer las causas de la emergencia ocurrida en el corregimiento de Plan de Armas. - crédito EFE/Mauricio (referencia)

Dos mineros fallecieron este martes 9 de junio tras un derrumbe registrado al interior de una mina de carbón ubicada en el corregimiento de Plan de Armas, zona rural del municipio de Landázuri, Santander. De acuerdo con Vanguardia, las autoridades y organismos de emergencia adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo de una de las víctimas que permanecía atrapada en el socavón al cierre de esta edición.

De acuerdo con información preliminar conocida por el medio, la emergencia ocurrió hacia la 1:30 p. m. luego de un desprendimiento de tierra y rocas dentro de la explotación minera, situada a aproximadamente cuatro horas del casco urbano del municipio.

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Habitantes de la zona señalaron que los trabajadores quedaron atrapados tras el colapso de una parte de la mina y perdieron la vida en el lugar.

Según reportes entregados por la comunidad, las condiciones de acceso y la inestabilidad del terreno han dificultado las labores de recuperación de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que se coordinó el desplazamiento de organismos de emergencia hasta el sitio del accidente para apoyar las operaciones de rescate.

“Se coordinó con el Cuerpo de Bomberos para realizar el desplazamiento al lugar de los hechos”, indicaron fuentes oficiales según el medio local.

Información recopilada señala que uno de los cuerpos logró ser recuperado, mientras que las labores continuaban para extraer a la segunda víctima, que permanecía atrapada en una zona de difícil acceso dentro de la mina.

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Las labores de rescate se vieron dificultadas por la inestabilidad del terreno - crédito Europa Press
Las labores de rescate se vieron dificultadas por la inestabilidad del terreno - crédito Europa Press

Una de las víctimas era socio de la bocamina

El medio regional Ecolocuá recogió testimonios de habitantes del corregimiento de Plan de Armas sobre las personas que fallecieron en el accidente.

“Uno de los fallecidos, a quien le decían ‘Wincho’, era socio de la bocamina y el otro recién había llegado a trabajar hace dos días”, manifestó un habitante del centro poblado al citado medio.

De acuerdo con la misma versión, miembros de la comunidad intentaban habilitar un acceso alterno o “tambor” para llegar hasta el punto donde quedaron atrapados los trabajadores.

autoridades verifican las condiciones en las que funcionaba la bocamina donde ocurrió el accidente. - crédito Miguel Acuña/AFP
autoridades verifican las condiciones en las que funcionaba la bocamina donde ocurrió el accidente. - crédito Miguel Acuña/AFP

Autoridades investigan situación legal de la mina

Las primeras indagaciones conocidas por el medio tras el accidente apuntan a que la mina de carbón donde ocurrió el derrumbe presuntamente estaría operando sin los permisos legales requeridos para desarrollar actividades extractivas.

Aunque las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre la condición jurídica de la bocamina, la información hace parte de las verificaciones que se adelantan para establecer las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.

La investigación también busca determinar si existían condiciones adecuadas de seguridad para los trabajadores que desarrollaban labores al interior del socavón.

Segunda emergencia minera en menos de siete meses en Landázuri

El accidente ocurrido en Plan de Armas se registra menos de siete meses después de otra emergencia minera que dejó víctimas fatales en el mismo municipio.

El 14 de noviembre de 2025, dos personas murieron y una más resultó herida en una mina de carbón ubicada en la vereda Vizcaínos, también en jurisdicción de Landázuri.

En esa oportunidad, la Policía de Santander informó que la emergencia se originó por una explosión asociada a la acumulación de gases dentro de la bocamina.

El alcalde Carlos Morales recordó que en la emergencia minera de noviembre de 2025 la bocamina involucrada tenía una orden de cierre preventivo vigente - crédito captura de video
El alcalde Carlos Morales recordó que en la emergencia minera de noviembre de 2025 la bocamina involucrada tenía una orden de cierre preventivo vigente - crédito captura de video

Posteriormente, el alcalde de Landázuri, Carlos Morales, confirmó que la explotación minera donde ocurrió ese accidente contaba con una orden de cierre preventivo vigente.

“De acuerdo con los acontecimientos sucedidos, podemos aclarar que la explosión ocurrió en una bocamina que tenía un cierre preventivo bajo el Decreto 026 de febrero de 2024. Ese cierre fue solicitado por el titular minero y se realizó con acompañamiento de la Personería Municipal, la Policía y el Ejército”, explicó en ese momento el mandatario.

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