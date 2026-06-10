México

Vicealmirante Farías Laguna envía nueva carta: afirma que en Morena están los “verdaderos culpables” del huachicol fiscal

En la misiva, el vicealmirante acusado de huachicol fiscal aseguró que la Marina oculta información clave para su defensa y lo quiere convertir en “chivo expiatorio”

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Ilustración acuarela de medio cuerpo del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en uniforme naval, con gorra. Detrás, una hoja de papel con escritura ilegible.
Ilustración en acuarela del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna con uniforme naval, frente a una carta manuscrita simbólica, reflejando su figura y la relevancia del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —procesado por delincuencia organizada vinculada al llamado huachicol fiscal— reapareció públicamente con una nueva carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y a la opinión pública.

En el documento, difundido por el periodista Manuel López San Martín, el mando naval sostiene que entre propios compañeros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “están los verdaderos culpables” de la red de contrabando de combustible, y afirma que tanto él como su hermano Fernando han sido colocados en el centro de la acusación como parte de una narrativa que los pretende convertir en culpables.

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La misiva se suma a una serie de cartas previas atribuidas a los hermanos Farías Laguna, en las que se insiste en que el proceso carece de pruebas “contundentes” y que la investigación se sostiene en materiales de origen anónimo.

Acusa a la Marina de convertirlo en “chivo expiatorio”

(Jovani Pérez/ Infobae México)
(Jovani Pérez/ Infobae México)

En la misiva, el vicealmirante aseguró que la Marina oculta información clave para su defensa y lo quiere convertir en “chivo expiatorio”.

En el documento, Farías Laguna sostiene que la investigación lo coloca “convenientemente” como responsable y que la narrativa pública lo presenta como culpable antes de que tenga acceso pleno a los elementos del expediente.

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Farías Laguna afirma que aún no cuenta con acceso completo a tomos, anexos y peritajes indispensables para controvertir las imputaciones, y acusa a la Secretaría de Marina de reservar información clave bajo el argumento de “seguridad nacional”.

En otro fragmento, el vicealmirante enmarca el origen de su proceso judicial en materiales que califica como anónimos. “Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de YouTube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal”, señala en la carta difundida por medios.

En ese contexto, el vicealmirante afirma que el proceso se apoya en una construcción mediática e institucional que, en su versión, pretende responsabilizarlo de un entramado que considera imposible de operar por sí mismo.

Infografía cronológica que ilustra el caso 'huachicol fiscal' con imágenes de soldados, un buque de carga, y una serie de iconos que representan eventos clave.
Infografía que detalla la cronología del caso 'huachicol fiscal' en México, desde asesinatos y denuncias hasta la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, escribió.

El vicealmirante también menciona a su hermano y plantea que ambos son presentados como los únicos responsables de una operación más amplia: “Tanto yo como mi hermano seamos los únicos culpables de un entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal”, expone.

El vicealmirante cierra con una serie de exigencias explícitas, entre ellas el derecho al debido proceso, a conocer la totalidad de pruebas y a contar con una defensa adecuada.

Las detenciones del caso Farías

La nueva carta se inserta en un contexto de alta tensión política y judicial por el impacto del huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que consiste en introducir combustibles con documentación alterada o bajo declaraciones falsas para evadir impuestos.

Fernando Farías Laguna detención Argentina
Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

Un decomiso ocurrido el 31 de marzo de 2025, en el que se hizo un aseguramiento histórico de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, con operativos en el puerto de Tampico y cateos en predios de Altamira, fueron los que dieron paso a las investigaciones.

El buque había arribado el 19 de marzo de 2025 con carga declarada como aditivos, y que el operativo derivó también en el aseguramiento de contenedores, tractocamiones, armas, municiones y documentación diversa.

Más tarde, el 7 de septiembre de 2025, el gobierno federal anunció la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otras 13 personas, entre ellas empresarios, marinos y funcionarios aduanales, en una investigación relacionada con ese hallazgo de marzo en Tampico.

En paralelo, el caso también involucra a su hermano, Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina el 23 de abril de 2026 tras ingresar a ese país el 1 de abril de 2026 con documentación falsa, en un procedimiento que abrió la ruta legal para una eventual deportación o extradición.

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