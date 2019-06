"Argentina tiene la obligación de salir el miércoles y superar a Paraguay. Superarlo bien. No vamos a cambiar las cosas que vemos, pero los jugadores se están reuniendo bastante. Paraguay es muy inferior a nosotros, sin desmerecer a nadie", dijo Ruggeri en Fox Sports, frase que generó la disidencia que varios de sus compañeros de panel, que comenzaron a mencionarle jugadores de renombre en el plantel que dirige Eduardo Berizzo. "Qué me importa… El 9 es Cardozo y no lo pueden reemplazar. Si es tan bueno explíquenme cómo le ganaba 2-0 a Qatar y le empataron. El miércoles les vamos a ganr bien; con respeto", insistió el ex entrenador del "Ciclón" e Independiente.