Hubo una pequeña reacción de Argentina, durante 15 minutos. Después fue todo de Colombia, asfixiante, dominador, y Argentina jugó a ritmo casi carreta, sin resolución. ¿Y Messi? ¿Está en declive, en decadencia? Cuesta que se diga esto, cuando realmente todo el mundo lo tiene como figura central. Pero en Europa se queda a mitad de camino en la Champions, y para la Selección no juega nunca bien. ¿Es beneficioso que juegue o es un contrapeso? ¿Está a gusto o no está a gusto? Sampaoli era su enemigo, ahora lo tiene a Scaloni que es su amigo. ¿Y? No produjimos absolutamente nada. Insistimos, fue una actuación preocupante, ante un Colombia que dio una lección de cómo se juega al fútbol moderno. Ellos eligieron un técnico europeo. No se ruborizaron. Nosotros elegimos a un amigo de la casa. Y nos fue como nos fue. Ah, me olvidaba. Tapia lo trajo a Menotti después de a Scaloni. Menotti se quedó en Buenos Aires. Tapia está aquí. Claro, Tapia no entiende nada de fútbol, por eso hace todos estos desaguisados y nos va como nos va.