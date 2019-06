Mal debut de la Argentina en el arranque de la Copa América. Perdió 2-0 y perdió bien. No voy a dramatizar. No voy a escandalizar por una derrota en el comienzo del campeonato porque todavía hay chances de clasificación. Hasta el mejor tercero puede jugar cuartos de final, pero sí tenemos que decir que fue de lo peor que hemos visto de Argentina en un primer tiempo de un torneo, ya sea Copa América o Mundial. Hacía mucho tiempo que no jugaba así, tan mal.