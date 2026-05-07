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Tres plantas que cambiarán el olor de tu casa y el de tu jardín: “El lujo no solo se ve, también se huele”

Antes de decidir qué planta quieres en tu patio, debes conocer las condiciones de luz, humedad y temperatura que va a requerir

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Un porche de casa cubierto de jazmines blancos con un columpio de madera, rodeado por camas de lavanda morada y nardos blancos en un jardín soleado.
Un porche acogedor adornado con Jazmín de leche y un jardín vibrante de Lavanda dentada y Nardos blancos, creando un ambiente sereno y fragante para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener plantas en el hogar va más allá de la simple decoración. Elegir la especie adecuada permite mejorar la calidad del aire y el aroma, así como repeler la llegada de insectos. A esto hay que sumar las exigencias de cuidado que tiene cada una, pues hay que tener en cuenta las condiciones de luz, humedad y temperatura que va a requerir. Incluso si tienes animales o niños en casa, hay que consultar la toxicidad que pueden presentar algunas de ellas.

Por este motivo, cuando un jardinero experto nos recomienda un ranking de las más adecuadas, hay que tenerlo en consideración. En este sentido, Joan, conocido en redes como Jardinería Caldero (@jardineriacaldero), ha dado la clave para escoger bien una de “las tres plantas que harán que tu jardín huela a hotel de cinco estrellas”.

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Y es que “el lujo no solo se ve, también se huele”. Aunque no lo creas, el aroma dentro del hogar puede llegar a influir en el estado de ánimo, reforzar la percepción de limpieza y crear una identidad propia que reconocerán tus invitados nada más entrar por la puerta.

Una planta de jazmín chino con muchas flores blancas y capullos verdes en una maceta azul y blanca, colocada en un alféizar de madera junto a una ventana.
Un vibrante Jazmín de leche florece abundantemente en una maceta azul y blanca, posado sobre un alféizar de madera con una ventana en un hogar bien iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jazmín chino o de leche, que te hará creer que estás en un resort

En primer lugar, el jardinero señala al jazmín chino o de leche como “el perfume más elegante y sofisticado para tu patio”. Además, es una planta que “aguanta el sol directo y crea una barrera de aroma constante”, por lo que es perfecto si quieres tenerlo en el exterior o cerca de la ventana. Joan ha remarcado igualmente que su aroma es idéntico al que te encuentras “en cualquier tipo de resort”.

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Aunque antes de escogerla debes saber que es una trepadora perenne apreciada por su capacidad para cubrir paredes, celosías y pérgolas, aportando flores blancas en forma de estrella y un aroma intenso, según la revista Verde es Vida. Florece desde primavera hasta otoño y puede superar los seis metros de altura si cuenta con soporte adecuado. Pero durante los meses de invierno, su follaje verde brillante se transforma en tonos dorados o rojizos.

También hay que tener en cuenta que le gustan los suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Para aquellos que quieran tenerla en casa, deben saber que puede cultivarse en maceta, aunque desarrollará menos.

Primer plano de una lavanda dentada en maceta de terracota sobre un alféizar de madera, con una ventana y cortina oscura al fondo.
Una hermosa lavanda dentada en maceta de terracota adorna un alféizar de madera, bañada por la luz natural que entra por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavanda dentada, un clásico que nunca falla

Si prefieres tener un toque más colorido, el experto de Jardinería Caldero te recomienda una de sus opciones preferidas: la lavanda dentada. Esta “no es la lavanda del campo, es la que se utiliza en hoteles de diseño”, explica. Las diferencias harán que te gusten más, ya que “su aroma es más sutil, más refinado y mucho más persistente”. Por este motivo, uno de los usos que se le suele dar es en espacios transitables como el jardín de casa.

En Almoradux añaden que es un arbusto leñoso de porte robusto y redondeado que puede superar un metro de altura. Asimismo, su floración es casi constante durante el año, aunque con mayor intensidad en primavera. Teniendo en cuenta esto, te será fácil recordar que necesita pleno sol y suelos bien drenados, ya que el exceso de riego puede provocar pudrición en sus raíces.

Primer plano de un tallo de nardo con varias flores blancas abiertas y brotes verdes en un jarrón de vidrio sobre una mesa de madera, dentro de una casa.
Un tallo de nardo con flores blancas y brotes verdes se exhibe delicadamente en un jarrón de vidrio sobre una mesa de madera dentro de un hogar, aportando frescura y belleza natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nardo, “la joya de la corona”

Por último, Joan ha dejado “la joya de la corona que solo verás en jardines exclusivos”: el nardo. Y es que esta planta desprende un aroma “tan intenso y sofisticado que se usa en la base de los perfumes caros”. El jardinero recomienda plantarlo “cerca de las ventanas para que su fragancia inunde también el interior de tu casa”, determina. Además, si la dejas a la vista de tus vecinos y transeúntes, definirá tu estatus “en un jardín de revista”, asegura Joan.

La conocida también como Vara de San José o Amiga de la noche, puede alcanzar una altura de 100 a 150 cm, lo que la hace ideal como flor cortada para arreglos, según Cocopot. Asimismo, requiere ubicaciones soleadas y suelos ricos para desarrollar una floración abundante. Pero, a diferencia de las anteriores, su periodo de floración solo abarca desde junio hasta septiembre.

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