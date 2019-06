El ex piloto de Fórmula 1 ingresó a toda velocidad a los pits en la vuelta 61 de la carrera que se desarrolló en el DXC Technology 600 de Texas. Según las explicaciones, la caja de cambios falló y no pudo detenerse a tiempo. Un auxiliar que estaba agachado esperando su ingreso no logró correrse y Sato lo levantó por el aire.